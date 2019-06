Fuc, la giunta accelera sulla cessione della rete a Rfi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Per le Ferrovie Udine Cividale (Fuc) si annuncia una rivoluzione. Non certo solo perché la società a totale partecipazione regionale guidata da Maurizio Ionico, che gestisce il servizio transfrontaliero Micotra Udine-Villach oltre ai collegamenti fra il capoluogo e la città ducale, ha chiuso l'esercizio 2018 con una perdita di 158.312 euro (che peraltro sarà coperta con le riserve disponibili nel patrimonio netto come proposto da Ionico). Sulla scorta dei pareri degli uffici, la giunta ora spinge sull'acceleratore per il...