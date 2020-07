L'EX CHIESA

UDINE Le origini dell'ex chiesa di via Mantica sono lontane, legate alla cappella di Santa Lucia fatta costruire a metà del Trecento e poi ampliata dai frati Agostiniani che arrivarono a Udine da Mereto di Tomba nel 1381.

In seguito, dopo la soppressione dell'Ordine che costrinse gli Agostiniani ad andarsene, ospitò le suore francescane nel 1772, costrette a loro volta a fare le valigie con l'avvento delle leggi napoleoniche, per lasciar posto infine agli uffici della Regia Intendenza di Finanza che vi si insediarono nel 1866. Poi, dopo essere stata usata come deposito librario della Biblioteca civica Joppi, fu ceduta dal Comune al Consorzio universitario del Friuli nel 1989 per un prezzo simbolico di 1.190 lire. Anche l'ateneo di Udine (che l'aveva chiesta nel novembre 1993), nel 1996, dopo tre anni di rimbalzo burocratico fra Consorzio, Università e Comune, la ottenne dal Cuf per una cifra altrettanto simbolica di millecentonovanta lire Iva compresa. Promesso all'ateneo già quindici anni prima, all'epoca dell'amministrazione Candolini, l'edificio già allora era pensato come il naturale completamento della struttura universitaria che lo circonda. All'epoca, un quarto di secolo fa, l'università pensava di riadattarla come spazio per conferenze, convegni e proiezioni, con una sala da 200 posti aperta anche alla cittadinanza, grazie alla possibilità di accedervi da un ingresso separato, il portale cinquecentesco vegliato dai tondi di San Nicolò e Sant'Antonio. Ora, a 24 anni di distanza, torna a collegarsi alle sue radici, grazie al progetto di collegarla nuovamente al convento degli Agostiniani a cui la sua storia la lega indissolubilmente.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

