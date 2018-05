Frontale: muore il marito, ferita la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAMOGGIO UDINESE Tragico incidente lungo la statale 13 Pontebbana nel primo pomeriggio di ieri nel quale ha perso la vita un 83enne di Moggio Udinese, Guido Pugnetti, un uomo molto conosciuto e stimato in tutto l'Alto Friuli. Erano circa le 16 quando nel territorio del comune di Resiutta, in uscita da Moggio Udinese, la vettura condotta dall'anziano, una Volkswagen Polo, si è scontrata con una Citroen DS4 che stava procedendo in direzione Udine. Lo scontro fronto-laterale è stato molto violento. Pugnetti è deceduto sul colpo. È...