Frode da 4 milioni, il mago del raggiro è un udinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE La Guardia di finanza di Napoli ha scoperto una frode da quattro milioni di euro. L'operazione Maschera di ferro ha visto i militari impegnati in numerose perquisizioni in aziende campane del settore siderurgico, ed è il frutto di una sinergia tra gli investigatori della Gdf di Napoli e della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate finalizzata al contrasto all'evasione fiscale attraverso la cosiddetta «frode carosello». L'artefice della frode è stato individuato in un uomo di circa 60 anni, nato a Udine ma in Campania...