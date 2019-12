Friulovest, l'apertura regala 180 mila euro

MANIAGO

È stata inaugurata ieri la rinnovata filiale di Friulovest Banca in via Pordenone a Maniago. Nel corso del suo intervento, il presidente dell'istituto di credito, Lino Mian, ha ricordato l'attenzione riservata alla comunità maniaghese, presidio storico dell'ex Bcc di San Giorgio e Meduno: il primo sportello è stato inaugurato a Vajont nel 1997, ma per rispondere alle esigenze di una comunità molto più ampia e in continua crescita; nel 2004 c'è stato il trasferimento a Maniago, al centro dei programmi di sostegno di Friulovest: negli ultimi cinque anni, ha assegnato 180 mila euro a enti e associazioni, di cui 125 mila su indicazione del Cda (rappresentato nella cerimonia di ieri dai maniaghesi Claudio Ghezzi, Sergio Covre, Sonia Faion e Franco Liva) e 55 mila grazie alle indicazioni dei correntisti tramite il progetto Arcobaleno. All'interno di quest'ultima iniziativa ieri sono stati assegnati i fondi annuali, con la Coop San Mauro, che si occupa dell'inserimento lavorativo dei disabili, che ha ottenuto la cifra maggiore dell'intera provincia, con 4.900 euro di contributi. Il direttore generale Severino Neri ha, invece, posto l'accento su Maniago: sarà un polo di riferimento bancario anche per le filiali di Arba, Meduno, Montereale e Vivaro, precisando che dei quasi 8mila soci, quasi il 10% risiede a Maniago, motivo dell'assegnazione di una decina di addetti per seguire privati e aziende, e di nuove tecnologie: una postazione automatizzata, per operazioni in autonomia.

E.P.

