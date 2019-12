Friulia, investimenti da 162 milioni per rilanciare le imprese del territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZEUDINE Investimenti per 25 milioni di euro realizzati su 13 imprese qualificanti del tessuto regionale e 162 milioni a sostegno di 94 imprese del territorio. Sono solo alcuni dei numeri del bilancio della finanziaria regionale, approvata ieri dall'assemblea degli azionisti. Il Friuli Venezia Giulia si colloca tra i primi posti in Italia per operazioni di private equity a servizio delle imprese in fase di sviluppo. Tanto è vero che quest'anno, Friulia ha intrapreso un percorso di rilancio del proprio ruolo di motore dello sviluppo...