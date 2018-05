Friuli Storia la memoria fra le pagine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE In un mondo che sembra relegare la lettura al ruolo di attività in via d'estinzione, c'è chi porta avanti una battaglia diversa: non una battaglia di retroguardia, ma un'operazione educativa, che punta a rivalutare e diffondere strumenti fondamentali, i libri e, nello specifico, i libri di storia. C'è anche questo obiettivo, dietro il Premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia, che ogni anno segnala il volume che meglio riesce a coniugare originalità, rigore scientifico e potenzialità di diffusione, oltre la...