Friuli Storia, entro gennaio le candidature per i giurati

L'INIZIATIVAUDINE La passione per la conoscenza della storia è in crescendo in Friuli Venezia Giulia, merito anche del prestigioso premio «Friuli Storia», promosso dall'omonima associazione con il sostegno di numerose realtà pubbliche e private, che è giunto alla 7ª edizione e per il quale c'è tempo fino al 31 gennaio per presentare la candidatura (il modulo su www.friulistoria.it) per far parte dei 300 giurati popolari che indicano la terzina finalista. Il Premio Friuli Storia è l'unico riconoscimento per la storia contemporanea in...