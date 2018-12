Friuli, la regione meno nottambula d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE È Udine la provincia in cui si percorrono più chilometri all'anno: 13.399 in una regione che risulta essere la meno nottambula d'Italia. La fotografia riferita al 2017 è quella scattata dall'Osservatorio UnipolSai sulle abitudini di guida in Friuli Venezia Giulia in seguito all'analisi dei dati delle scatole nere installate nelle automobili. Rispetto a cinque anni fa, si è ridotto significativamente l'utilizzo dell'auto: si percorrono circa 2.200 chilometri in meno l'anno e si utilizza l'auto tre giorni in meno. Inoltre, si...