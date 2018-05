Friuli Innovazione in ripresa: bilancio 2017 in utile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICERCAUDINE Numeri in crescita per Friuli Innovazione, Acceleratore di impresa che gestisce il Parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli di Udine: il bilancio consuntivo 2017 si chiude infatti con un utile al netto delle imposte di 82.058 euro, segnando così una netta ripresa rispetto al 2016, che aveva invece registrato una perdita pari a 207.00 euro.Tendenza positiva anche per il valore della produzione, che si assesta a 1.794.000 euro, in aumento del +25% rispetto al 2016 e del +5% rispetto al previsionale di inizio anno. Bene anche...