INNOVAZIONE

UDINE Dino Feragotto al vertice di Friuli Innovazione: è stato nominato ieri all'unanimità su proposta dell'ateneo. In assemblea l'amministratore unico uscente Enzo Cainero ha presentato i risultati di pre-chiusura dell'esercizio 2019, ritenuti positivi in tutti gli ambiti. L'Assemblea ha deliberato sull'approvazione dello schema del protocollo d'intesa tra i soci finalizzato ad attivare concretamente il processo di ristrutturazione societaria avviata otto mesi fa con la nomina di Enzo Cainero alla guida della Scarl. Il protocollo, approvato all'unanimità, si legge in una nota della Scarl, traccia le linee del futuro della società derivante in primis sull'operazione di conferimento di ramo di azienda di Innova Fvg con ridefinizione dell'assetto societario. L'accordo ha anche stabilito le modalità della futura governance in un contesto di revisione statutaria che dovrebbe definirsi entro il primo semestre 2020. Al sindaco Fontanini, preoccupato che Area Science park cannibalizzi Friuli Innovazione, replica Alessandro Venanzi (Pd): «Il processo di ristrutturazione di Friuli Innovazione non è cominciato né oggi né ieri ma è il risultato di un percorso avviato da molto tempo con un obiettivo segnato, su cui il sindaco Fontanini poteva e doveva incidere subito, se nutriva dubbi. Ora, deve fare il possibile per trasformare in opportunità le trasformazioni che non ha contribuito a guidare».

