L'ACCORDO

UDINE A pochi giorni dall'assemblea che ha avviato il progetto Friuli Innovazione 2.0, in armonia con le strategie e gli obiettivi del piano regionale di riorganizzazione e specializzazione territoriale dei Parchi scientifici e tecnologici, è stato siglato un accordo transfrontaliero che crea una connessione tra Friuli Innovazione e l'eccellenza austriaca nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

In occasione della visita al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine del console generale d'Austria in Milano, Clemens Mantl, accompagnato dalla console onoraria della Repubblica d'Austria in Friuli Venezia Giulia, Sabrina Strolego, è stato formalizzato un importante accordo di collaborazione italo-austriaca tra il Parco Scientifico udinese e Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbh, con sede a Graz, una delle più importanti istituzioni di ricerca e sviluppo non universitarie austriache.

L'accordo di collaborazione è stato formalizzato dal professore Wolfgang Pribyl, ceo del Joanneum Research, e Dino Feragotto, amministratore unico di Friuli Innovazione, in carica durante la definizione della partnership. «Il Centro d'eccellenza austriaco spiega Dino Feragotto metterà a disposizione del territorio regionale le esperienze e le competenze sviluppate in oltre cinquanta anni di attività e l'azione sinergica con Friuli Innovazione offrirà nuove opportunità d'innovazione al territorio».

Joanneum Research è oggi un player internazionale che opera nelle comunità scientifiche nazionali e internazionali ed è un importante punto di riferimento del mondo accademico e produttivo sia in Austria che nei Paesi limitrofi. Friuli Innovazione che dal 2004 ad oggi ha scritto progetti europei con oltre 320 realtà pubbliche e private ha in comune con Joanneum Research proprio la vocazione internazionale. Infatti, i due centri hanno già collaborato nell'ambito di un Progetto europeo che si chiama Ketgate, nato per facilitare la cooperazione transnazionale tra le Pmi e le organizzazioni di ricerca e tecnologia.

«La partnership strategica siglata con Joanneum Research avvia una cooperazione mutualmente vantaggiosa, rafforza le reciproche competenze con un focus particolare sulla manifattura additiva e avanzata, Internet of Things (IoT), Industria 4.0, Trasformazione digitale, Intelligenza artificiale, sistemi di guida autonoma, Digital health e Tecnologie ambientali, alpine e forestali spiega Daniele Cozzi, presidente del Cda di Friuli Innovazione L'asse italo-austrico dell'innovazione, alimentando lo scambio di conoscenze e favorendo iniziative congiunte, sarà un elemento utile per accelerare l'evoluzione di Friuli Innovazione in Centro di Eccellenza nazionale ed internazionale, il ruolo attribuito dalla Regione nell'ambito del piano di riorganizzazione e specializzazione territoriale dei Parchi scientifici».

