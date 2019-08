FRIULI DOC UDINE Un milione di visitatori per il 25° Friuli Doc. Palazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRIULI DOCUDINE Un milione di visitatori per il 25° Friuli Doc. Palazzo D'Aronco non ha paura di puntare alto e annuncia l'obiettivo per questa importante edizione della manifestazione enogastronomica, che dal 12 al 15 settembre festeggerà il quarto di secolo.Per i 25 anni di Friuli Doc l'obiettivo è arrivare a un milione di visitatori ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, un obiettivo ambizioso che può essere raggiunto coinvolgendo anche le regioni limitrofe al Friuli Venezia Giulia. Non solo gli sloveni, stiriani e carinziani, con cui...