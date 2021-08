Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EVENTIUDINE Cambia la mappa di Friuli Doc: a causa di alcune defezioni dovute alle misure anti-covid, infatti, la manifestazione enogastrononica settembrina rinuncia a Borgo Gemona (che comunque potrà partecipare a Udine sotto le stelle che si svolgerà contermporaneamente, come ogni fine settimana) e ai Giardini del Torso. Per quanto riguarda invece la documentazione per accedere all'evento, il Green pass sarà obbligatorio, ma la...