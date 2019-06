Friuli Doc, la mappa si amplia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE La mappa di Friuli Doc si amplia: nella sue 25° edizione, infatti, la manifestazione enogastronomica coinvolgerà anche via Poscolle e via Gemona, nonché l'area pedonale di Largo del Pecile e l'area di sosta tra via D'Aronco e vicolo Sillio, mentre è confermata la partecipazione di via Aquileia (almeno per due terzi); fuori dai giochi, almeno per ora, via Mercatovecchio. Se da un lato aumentano le strade interessate dall'iniziativa, dall'altro aumentano anche gli ospiti vicini di casa: alla Stiria, già presente l'anno scorso,...