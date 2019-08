Friuli Doc, il Comune chiama a raccolta le associazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTOUDINE Palazzo D'Aronco chiama a raccolta le associazioni di categoria, per lanciare al meglio la 25° edizione di Friuli Doc, prevista dal 12 al 15 settembre. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro, organizzato dall'amministrazione, per trovare motivo di lavoro produttivo ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, per fare del Friuli Doc, edizione 2019, la Festa del Friuli e dei prodotti enogastronomici autoctoni. Comune di Udine e associazioni di categoria devono quindi cooperare per far crescere ulteriormente, in termini numerici e...