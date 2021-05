Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEUDINE Sospese tra la voglia di ripartire e il timore che l'organizzazione sia troppo onerosa, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno dei volontari. Venerdì si sono aperte le iscrizioni per partecipare all'edizione 2021 di Friuli Doc, ma le Pro loco non hanno ancora deciso cosa fare: lunedì sera, quelle del Friuli Collinare, che partecipano alla manifestazione settembrina come consorzio e,...