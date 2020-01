Friulano inventa il bikini di riciclo

LA STORIA

UDINE Per un costume «servono ventisette bottigliette di plastica» ripescate in mare. Ma anche cannucce, cucchiaini, bastoncini per le orecchie, tappi, che trovano una nuova vita senza finire in bocca a qualche pesce. L'idea dei bikini di riciclo (ma pure boxer, slip e altri capi di intimo mare), sull'onda del fenomeno Greta, è venuta a un giovane friulano, Simone Scodellaro di Codroipo, laureato in Ingegneria gestionale all'ateneo di Udine e già attivo nel mondo del fashion, che, con il vicentino Alberto Bressan, ha creato una start up, Soseaty Collective, e ora, con il marchio Seay, si prepara al debutto della prima collezione nei negozi (una decina, fra cui anche un punto vendita di Sacile) e sul sito. Nel team di sette persone che segue il progetto è coinvolto anche un altro codroipese, Giacomo Trevisan, assieme ad altri giovani veneti del Vicentino.

IL PROGETTO

Cinque anni in Diesel («Il primo contatto l'ho avuto grazie alla fiera del lavoro di Alig a Udine») in Veneto subito dopo la laurea, quindi il trasloco vicino a Lugano, con un nuovo lavoro in Guess per tre anni, fino a sbarcare in Bally, azienda svizzera nota soprattutto per scarpe e borse, dove continua a lavorare «come travel retail manager». Per capirci, Scodellaro, 33 anni, si occupa di una cinquantina di boutique del gruppo negli aeroporti. Ma «la sera e nel weekend» si dedica al progetto partorito con l'amico Bressan, classe 1980, nella primavera dello scorso anno, «ovviamente - come ammette lo stesso Scodellaro - anche un po' sull'onda di Greta Thunberg e della sensibilità che c'è adesso su questo tema». Coinvolgere il movimento del Friday for future? «Noi non cerchiamo di salire sul carro del vincitore perché adesso Greta ha le prime pagine: non vogliamo sia un trampolino per avere visibilità. Certo, se domani mi chiamasse Greta e mi dicesse facciamo qualcosa assieme, io che sposo la loro filosofia, non direi di no. Ma non vogliamo sporcare questa cosa con il sospetto di marketing. Per noi non è solo questione di affari». Anche il nome è, in sé, un manifesto, che unisce sos a sea (mare) e society e si pronuncia come, in inglese, si legge società. «Per noi - assicura Scodellaro - non è solo una questione di business. Abbiamo davvero a cuore l'ambiente. Ci siamo detti: il tema è caldo, abbiamo del know how, facciamo qualcosa di eticamente sostenibile con le nostre forze. E abbiamo deciso di creare una linea di costumi da uomo e da donna». Costumi da uomo «in poliestere al 100 per cento riciclato dai detriti plastici pescati dai fondali marini» e bikini prodotti «per il 65% con filo rigenerato Econyl che proviene da rifiuti di nylon come le reti da pesca e per il 35% lycra», come si legge sul sito.

SOSTENIBILI

«Il nostro prodotto è tutto made in Italy e deriva al 100% da plastica riciclata. Abbiamo trovato fornitori che pescano la plastica dai fondali, la fondono e creano il filato. Il prodotto finale viene confezionato a Piove di Sacco. Anche le nostre t-shirt sono in cotone organico riciclato, le bustine in cui confezioniamo i costumi sono compostabili e i mobili che forniamo ai punti vendita in plastica e bambù riciclato. Pure per le spedizioni abbiamo scelto un contratto carbon neutral. Ci saranno anche sconti per chi ci porta un costume o un altro capo usato, perché sia fuso e riutilizzato. Abbiamo poi avviato una campagna di equity crowdfunding: chi crede nel progetto può sottoscrivere quote della nostra società. Abbiamo l'obiettivo di raccogliere 200mila euro», spiega Scodellaro. «La prima collezione sarà disponibile da marzo. Al nostro progetto si sono dimostrati sensibili una ventina di punti vendita in 10 regioni. Molti in Veneto, ma anche in Sicilia. In Friuli, Più sport a Sacile. Speravamo di trovare più punti vendita che sposassero il progetto, ma siamo ancora sconosciuti».

GLI EVENTI

Per il debutto, hanno puntato su un artista uruguayano, Eduardo Bolioli, hawaiano di adozione, diventato famoso negli anni Ottanta per aver dipinto le tavole da surf dei campioni. E proprio due surfisti, «Giada Legati e Alessandro Piu, sono i nostri brand ambassador». Va da sé, per promuovere i prodotti «abbiamo in programma quattro feste hawaiane, a Como e in Veneto. Spero in futuro anche in Friuli». Di certo in regione hanno già organizzato una pulizia della spiaggia dai rifiuti, a Duino, a maggio scorso. «Nel 2019 ne abbiamo sostenute due (anche a Porto Caleri, Rovigo ndr), quest'anno ne abbiamo in programma quattro, anche in Veneto, probabilmente nella zona di Jesolo». In Fvg l'assessore regionale Fabio Scoccimarro è molto sensibile al tema. Non solo ha aperto un canale di dialogo privilegiato con i ragazzi dei Friday for future, ma sostiene la campagna plastic free, per cui l'ente ha stanziato un milione di euro. «Cercherò sicuramente di contattare l'assessore - annuncia Scodellaro -. In Fvg abbiamo belle spiagge a Grado e Lignano. Sarebbe bello fare qualcosa assieme per trasmettere un messaggio etico. Potremmo anche dare un contributo ad eventi organizzati dalla Regione».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

