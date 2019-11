Friulano, il punto sulla 482 a vent'anni dalla legge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRIULANOUDINE Dopo oltre vent'anni di lotte, che videro protagonisti primari la gente friulana e i suoi referenti alle fine del 1999 il Parlamento italiano approvò la legge 482 in cui lo Stato riconosce e promuove l'uso di 12 lingue minoritarie parlate in Italia, tra cui il friulano. Che effetto ha avuto questa legge sulla vita dei friulani? Cosa di quanto previsto non è stato applicato? Quali gli impegni della politica e della cultura? Il Consiglio regionale ha accolto la proposta finanziando una serie di 15 trasmissioni radiofoniche che...