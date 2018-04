Frighi e tv raccolti otto milioni di chili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIFIUTIUDINE Computer, elettrodomestici, climatizzatori, televisori... Apparecchi che sempre di più popolano le nostre case. E, difatti, continua a crescere in regione la raccolta di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Secondo i dati del Rapporto sulla gestione di Raee, nel 2017 la raccolta in Friuli Venezia Giulia supera gli 8 milioni di chili. Udine è al primo posto per raccolta assoluta, Gorizia ha il primato per la raccolta procapite con 8,76 chili per abitante Nel dettaglio, nel 2017 in Fvg sono stati raccolti...