RIVOLTO «Ho parlato personalmente con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: Regione e Governo stanno lavorando assieme per evitare che il Friuli Venezia Giulia possa vedersi privato degli air show della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) che, da 30 anni, rappresentano un momento importante per la comunità regionale e un'occasione preziosa di promozione per il territorio». Lo rende noto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Dal calendario delle manifestazioni delle Frecce Tricolori per il 2020 in regione non figurano infatti le due località balneari di Lignano e Grado.

Resta il fatto che ieri mattina per i lignanesi è stato un risveglio scioccante nell'apprendere che le Frecce Tricolori dopo quasi trent'anni, quest'anno non si esibiranno né sul cielo di Lignano e neppure in quello di Grado. Per l'intera giornata è stata la notizia principale sulla bocca di tutti. Era il 15 agosto 1991 quando sul cielo di Lignano si esibirono per la prima volta in Italia due pattuglie acrobatiche: le Frecce Tricolori e la pattuglia francese, che diede il via allo show acrobatico a bordo dei famosi Alphajet, mentre le Frecce Tricolori hanno chiuso alla grande la manifestazione a bordo allora dei loro Aermacchi MB339A. Tale manifestazione era divenuta un appuntamento tradizionale per gli ospiti del mese di agosto e veniva chiamata Air show Viva Lignano. Diverse famiglie di turistici sceglievano il loro periodo di vacanza in agosto, anche in relazione a tale manifestazione aerea.

È cosa risaputa che Lignano per la Pan è la sua seconda palestra invernale per gli allenamenti, infatti anche ieri mattina si sono sentiti e visti sfrecciati gli aerei sul cielo di Sabbiadoro per l'intera mattinata. «E' stato un fulmine a ciel sereno per tutti dice il sindaco Luca Fanotto in verità io ero stato informato martedì pomeriggio e subito mi sono messo a contatto con il comandante della Pattuglia acrobatica, ma lui più di tanto non può fare. Ieri ho cercato di mettermi a contatto con il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare per vedere se c'è ancora qualche possibilità di un inserimento nel programma (peraltro sembra già predisposto), per inserire Lignano e Grado, ma non mi è stato possibile, oggi cercherò di nuovo di mettermi a contatto e spero di riuscirci per non interrompere questo appuntamento divenuto una tradizione, altrimenti la delusione sarà molta anche per i turisti».

