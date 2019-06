Frecce, ecco tutte le nuove fermate a Latisana e anche a Trieste Airport

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(cdm) Nuove fermate a Latisana e anche allo scalo aeroportuale di Ronchi per le Frecce di passaggio in Friuli.Come avevamo anticipato, dopo la riunione dell'altro giorno fra la Regione, Ferrovie e i pendolari, con il debutto dell'orario estivo entrano a regime anche nuovi stop tutti friulani per i convogli veloci di Trenitalia. In particolare, la Freccia 9716 delle 7.56 diretta a Milano passa anche da Latisana, come nel centro della Bassa si ferma anche il 9726 diretto nel capoluogo lombardo (con arrivo alle 13.45). Fermate a Latisana anche...