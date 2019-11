Fratelli d'Italia lancia l'idea: «Imposte azzerate in via Aquileia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOUDINE Palazzo D'Aronco riduca imposte e tasse locali ai negozi di via Aquileia. Dopo l'appello di Confcommercio, stavolta a chiederlo è una parte della maggioranza, ossia i consiglieri di Fratelli d'Italia, Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni, che ieri sul tema hanno depositato una mozione. «La strada è rimasta chiusa per lavori dal 10 giugno all'8 novembre hanno osservato -, con una considerevole diminuzione degli incassi; d'altro canto, il Comune ha degli ambiti di autonomia per quanto riguarda le tasse comunali a carico della...