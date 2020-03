L'INIZIATIVA

UDINE La richiesta non si ferma davanti al no del sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza si rivolgono direttamente al Prefetto per avere l'esercito anche a Udine.

Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti del centrodestra avevano avanzato l'ipotesi di far arrivare i militari in città per l'emergenza coronavirus, un provvedimento che secondo il parere di Pietro Fontanini non era necessario. La competenza sul tema, comunque, è dell'Ufficio Territoriale del Governo ed è lì che venerdì è stata inviata una lettera per ribadire nuovamente la richiesta: a firmarla sono stati i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni, Paolo Pizzocaro del Gruppo Misto e Michele Zanolla di Progetto Fvg,, che hanno chiesto ad Angelo Ciuni di verificare la possibilità di utilizzo dell'esercito per implementare i controlli anti-contagio nel capoluogo friulano.

Alla base della richiesta, la preoccupazione per «l'incremento del mancato rispetto delle normative di divieto di libera circolazione prescritto nel decreto governativo relativo all'emergenza Covid 19 da parte di cittadini italiani e di richiedenti asilo - cita la nota - Le forze dell'ordine, impegnate nei controlli quotidiani alle persone che girano liberamente per la città, necessitano di ulteriore supporto per aumentare i controlli e arginare i contagi. La nostra richiesta spiegano i firmatari -, non vuole essere una mancanza di rispetto nei confronti del sindaco Fontanini, che per ora non ritiene opportuno l'impiego dei militari, ma la decisione definitiva spetta comunque al Governo e alla Prefettura. Quindi, in qualità di consiglieri comunali, chiediamo l'intervento dell'esercito per dare ai cittadini udinesi una maggiore garanzia del rispetto dei divieti: la mancanza di senso civico di molte persone, infatti, ci porta a chiedere il controllo militare, a supporto delle Forze dell'Ordine, perché abbiamo notato che gli appelli e i decreti fatti non bastano. Abbiamo constatato infatti il mancato rispetto delle normative prescritte nel decreto governativo relative da parte di numerosi cittadini, italiani e non».

Il timore è che le misure di contenimento siano rese inutili da questi comportamenti: «La violazione del Dl in vigore mette a rischio la salute di tutta la cittadinanza e rischia di vanificare tutto l'impegno profuso dal personale medico e paramedico che si prodiga giornalmente per curare le persone contaminate ed evitare la ulteriore diffusione del virus continuano i consiglieri -. In questi giorni, tra l'altro, sono numerose le città e le regioni italiane che hanno chiesto l'impiego dell'esercito per i controlli nei propri territori. Chiediamo quindi al Prefetto di intercedere presso le Autorità Ministeriali, dell'Interno e della Difesa, per l'invio sul campo di personale dell'Esercito atto a incrementare i controlli su tutto il territorio comunale, eventualmente estendendo il Piano Nazionale Strade Sicure, in modo da garantire le osservanze a tutti i cittadini con discrezione e senza creare impatti emotivi».

Alessia Pilotto

