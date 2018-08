Franz: «Minibus, Imu rimodulata ed eventi la nostra ricetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIA UDINE La ricetta della nuova giunta per ridare al centro nuovo smalto e tentare di riportare visitatori (e magari anche clienti nei negozi) in città? Minibus per non rovinare le pavimentazioni appena sistemate (vedi via Poscolle), uno snellimento burocratico, Imu rimodulata per chi ha locali sfitti in modo da calmierare i canoni, promozione all'estero e soprattutto tanti eventi, anche micro e iniziative nei quartieri.Il tema del caro affitti in centro, secondo Lino Domini, referente del gruppo Fima Confcommercio, «è legato a...