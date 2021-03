LA POLEMICA

UDINE (ru) «Sono aperto al dialogo, ma non vengano a chiedermi di cancellare Udine sotto le stelle. Mi facciano delle proposte». L'assessore Maurizio Franz commenta così la protesta degli esercenti ribelli che hanno inviato una lettera, firmata dai loro avvocati, chiedendo di essere ascoltati e ventilando possibili azioni legali. Nel mirino dei titolari di alcuni locali la manifestazione che la scorsa estate ha chiuso al traffico alcune vie del centro storico permettendo a bar e ristoranti di allestire i tavolini all'aperto e ai borghi di organizzare degli eventi. Per il neonato comitato Danneggiati & Ignorati questo avrebbe finito per «discriminare» gli esercizi fuori dai confini delle vie interessate. Ma Franz non condivide il giudizio tranchant dato sull'iniziativa. «Il gradimento per l'iniziativa è molto alto, anche da parte delle categorie. Quelli che hanno firmato sono uno sparuto numero. La maggioranza è convinta della bontà del progetto, nato per essere di largo respiro. Abbiamo coinvolto i borghi udinesi, con via Poscolle, Gemona, Vittorio Veneto, Aquileia, Largo dei Pecile, Borgo Grazzano e l'area pedonale di Mercatovecchio e piazza San Giacomo. È un progetto aperto. Non si tratta solo di una proposta enogastronomica: l'anno scorso si è arricchita di eventi musicali, culturali e sportivi». Secondo i detrattori sarebbe una sagra potenzialmente pericolosa? «Non è mai stata una sagra. Non c'è alcun rischio di assembramenti - ribatte Franz -. Siamo all'aria aperta. Ma, ripeto, è una manifestazione aperta. Non siamo contro qualcuno. Se hanno delle proposte, che ce le portino. Per dire, in borgo Pracchiuso, dopo che non hanno potuto fare come da tradizione San Valentino, abbiamo ventilato la possibilità di organizzare qualche weekend a maggio o giugno. Non è detto che tutti debbano fare qualcosa tutti i fine settimana da maggio a settembre. L'obiettivo è dare l'opportunità ai cittadini e agli operatori di stare in sicurezza all'aperto, fungendo da attrazione per i turisti, quando i confini si riapriranno». Insomma, verso il comitato «massima disponibilità ad incontrarli e a fare un ragionamento sulle iniziative da fare. Ma non vengano a dirmi non facciamo niente. Mi dicano che proposte hanno e volentieri le sosterremo». Per Eleonora Meloni (Pd), invece, «dopo 3 anni di Lega in Comune, Udine sta diventando un paesone di provincia buono per farci le sagre. Danneggiati & Ignorati è soltanto l'ultimo dei numerosi comitati sorti in era Fontanini. Se fossi nel sindaco qualche domanda comincerei a pormela, dato che sono moltissime le categorie scontente della sua politica del fare-disfare e degli annunci. E se la prima edizione di Udine sotto le Stelle aveva palesato mal di pancia tra residenti e attività commerciali, la nuova edizione non nasce sotto i buoni auspici. Questo avviene quando non esiste una programmazione, non c'è confronto e soprattutto non si vogliono ascoltare le segnalazioni, come è avvenuto ad esempio in occasione di Friuli Doc». Anche secondo Enrico Bertossi (Prima Udine), il comitato ha «ragione. È un anno che dico che si deve aiutare tutta la città e non solo quattro vie».

