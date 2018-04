Frana in Carnia, donna evacuata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Maltempo in Friuli con una notte e una mattinata di intense precipitazioni. Sulla strada provinciale 21, tra il comune di Zuglio e la località di Terzo di Tolmezzo, in Carnia, si sono staccati alcuni grossi massi intorno alle 5 e mezza di ieri.MASSI CADUTII macigni, del diametro di circa un metro, un metro e mezzo quello più grande, sono finiti sulla carreggiata e solo per un caso non hanno colpito le automobili in transito. Sono stati i passanti a dare l'allarme dopo essersi trovati di fronte alle rocce. Sul posto sono giunti...