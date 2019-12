Frana a Moggio, sette abitanti costretti a lasciare le loro case

VIABILITÀ

MOGGIO UDINESE Da sabato scorso a causa delle abbondanti piogge la strada provinciale 112 della Val Aupa, in comune di Moggio Udinese, è interrotta, anche al transito pedonale, a causa di una voragine che si è aperta a centro strada che ha lasciato isolati una trentina di abitanti della frazione di Bevorchians e causato disagi ai lavoratori della cartiera. Ma questo non è l'unico problema per la comunità locale. Sempre a causa degli eventi atmosferici una frana ha interessato la strada che porta alla frazione di Monticello. Sette residenti hanno dovuto lasciare le proprie case e trovare rifugio da amici e conoscenti. Intanto dopo il sopralluogo della protezione civile regionale sono cominciati i lavori di messa in sicurezza del versante franato. Stiamo cercando di comprendere l'entità del sommovimento e come intervenire spiega il sindaco di Moggio Udinese Giorgio Filaferro-. Ci siamo confrontati con i tecnici della Protezione Civile. Dopo il loro intervento riapriremo la strada per consentire alle auto di scendere. Vedremo se dopo l'intervento sarà possibile mettere delle barriere provvisorie in modo da fare passare le auto. Poi l'intervento definitivo sará più impegnativo e verranno previste delle reti protettive. Per domani sera (oggi, ndr) la strada interrotta dalla voragine per la frazione di Bevorchians sarà riaperta. In montagna nel frattempo il rischio valanghe cresce di livello, da moderato a marcato, mentre la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo allerta meteo, che interessa tutta la costa per possibile acqua alta. Massima attenzione, dalle 4 alle 12 di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

