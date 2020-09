FORZE ARMATE

UDINE Secondo Stormo dell'Aeronautica Militare e Terzo Reggimento Artiglieria da Montagna: originale connubio di Forze armate italiane che, funzionante da un paio d'anni, sta dando indubbi risultati. Una collaborazione nata grazie all'intuizione dei rispettivi comandanti: i colonnelli Andrea Amadori per l'Arma azzurra (che ha appena passato le consegne al collega Marco Bertoli) e Romeo Tomassetti degli alpini. Proprio quest'ultimo, quando i 450 uomini della Brigata alpina Julia che comanda sono stati trasferiti da Tolmezzo a una caserma di Remanzacco, si è trovato nella necessità di individuare siti idonei a compiere esercitazioni capaci di mantenere sempre alto il livello di efficienza. Quesito di non facile soluzione. Meno male che ha incrociato il colonnello Amadori, con il Secondo Stormo titolare dell'aeroporto Visintini di Rivolto, che gli ha dato la disponibilità di sfruttare spazi nella vasta area militare vicino a Codroipo che fossero compatibili con l'attività delle Frecce Tricolori che a Rivolto hanno da 60 anni la loro storica sede operativa. Cosicché, sistematicamente, gli artiglieri hanno potuto sviluppare un complesso programma addestrativo ed esercitarsi simulando contesti reali nonché sperimentare protocolli, sistemi e materiali in dotazione. Basti qualche esempio: esercitazioni di base di artiglieria in cooperazione con velivoli Amx del 51; stormo di Istrana-Treviso e F16 americani di Aviano; esercitazioni tese ad addestrare i piloti dell'Aeronautica italiana nel ricercare, riconoscere e neutralizzare sul terreno unità di artiglieria occultate sia in movimento che schierate. Ma anche addestramento di base per giovani volontari in Ferma prefissata, schieramento a difesa del presidii fissi contro forze ostili, attività di difesa aerea ad opera della componente missilistica del Secondo Stormo. Questo comune impegno ha prodotto riscontri positivi. Tanto che, inizialmente previsto per sei mesi, è destinato a proseguire. Del resto sia avieri sia alpini, proprio in occasione della pandemia di Covid-19, hanno ribadito il valore della loro presenza in Friuli Venezia Giulia. Il Terzo Reggimento che vanta al suo interno specialisti nella guerra batteriologica e chimica, cominciando dal comandante ha condotto interventi di sanificazione e igienizzazione nell'intero Nordest: da Cividale e Conegliano Veneto (Santuario di Castelmonte, Comune di Povoletto, varie aree di aggregazione) fornendo così un modello per altri reparti dell'Esercito che poi lo hanno emulato. Per parte sua, sin dai primi segnali della emergenza, il Secondo Stormo ha messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale uno degli edifici isolato e ben controllato esistenti nel contesto aeroportuale di Campoformido. Palazzina con 35 stanze, preventivamente e a tempo di record adattate allo scopo, che ha fatto registrare a lungo il tutto esaurito di positivi al virus e quindi obbligati all'isolamento (adesso i degenti sono solo un paio). Intanto, il colonnello Amadori è stato trasferito a Poggio Renatico nel Ferrarese - Comando delle operazioni aeree dell'Aeronautica Militare italiana - e gli è subentrato il pari grado Marco Bertoli, partner con il quale il colonnello Tomassetti potrà rafforzare l'ormai collaudato patto di lavoro fra cielo e terra.

Paolo Cautero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

