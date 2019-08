Forza Italia, dopo lo scossone gli azzurri pronti a cercare casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAUDINE Un po' senza casa e anche senza il fervore di cercare rapidamente un accomodamento. Del resto, come dicevano i grandi vecchi, ogni tanto in politica è necessario star fermi e attendere gli accadimenti. È l'aria che si respira in Forza Italia Fvg, dopo che il fondatore Silvio Berlusconi ha azzerato il coordinamento nazionale per l'innovazione nominato solo un mese fa, con la conseguente dipartita del presidente della Liguria Giovanni Toti e la rinuncia a incarichi di vertice nel partito dell'altra coordinatrice defenestrata,...