(al) Un nuovo forno riscaldato ultra low scale per la produzione di acciai e speciali e una piattaforma informatica composta delle migliori soluzioni hardware e software industriali. Due progetti che, una volta realizzati, possono creare 250 nuovi posti di lavoro. È per queste finalità che ieri la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Bini, ha dato il via libera allo stanziamento di 1,7 milioni, con i quali la Regione sosterrà la progettazione e la prototipazione del forno e della piattaforma, in compartecipazione con il Ministero dello Sviluppo economico, e le aziende coinvolte: Acciaierie Bertoli Safau, Beantech, Brovedani, Danieli Automation e LimaCorporate. Nel particolare, un accordo supporta il progetto di ricerca e sviluppo delle Acciaierie Bertoli Safau per un forno di nuova concezione ad atmosfera controllata che, mediante una serie di sensori innovativi ed accorgimenti costruttivi, limita al massimo la formazione di scaglia (le polvere metallica sottile) riducendola di quasi il 50 per cento rispetto alle normali condizioni di marcia. Il costo complessivo è di 9 milioni, di cui 2,7 arrivano dal Mise e 270mila euro dalla Regione. Il progetto «Aim Artificial- intelligence for Manufactoring» è stato proposto dalla Beantech di Colloredo di Montalbano, in partnership con Brovedani, Danieli Automation e LimaCorporate e le proposte digitali saranno utilizzabili in ogni settore manifatturiero per la realizzazione di impianti produttivi. Il costo è di 13,7 milioni. La Regione partecipa con 1,4 milioni, il Mise con 5,7 milioni.

