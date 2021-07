Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOFORNI AVOLTRI «A conclusione del primo week end di festa in quel di Forni Avoltri, con I Mercatini dei Sapori di Bosco 2021, non possiamo che essere soddisfatti ed entusiasti perché anche in questo 2021, nonostante le restrizioni pandemiche, simo riusciti ad organizzare anche se in tono minore, la nostra mitica festa di paese che ormai da quasi 30 anni è divenuta un tradizione per la nostra piccola comunità». Queste sono le...