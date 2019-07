CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMAZIONEUDINE Al via a Udine il primo master a livello nazionale e internazionale in Filosofia del digitale. Uno sguardo nuovo sulla contemporaneità. Il corso in Filosofia del digitale Humanities & Technologies ha, infatti, come scopo quello di formare persone capaci di comprendere le trasformazioni del mondo digitale, individuarne i principali trend e capire come questi si relazioneranno con le attività e le dinamiche delle aziende. Il profilo formato dovrà inoltre possedere le competenze necessarie per dialogare e interagire con gli...