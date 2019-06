Fontanini smentisce: l'emendamento è nato per la giunta di Monfalcone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sindaco di Udine Pietro Fontanini respinge la presunta paternità dell'emendamento, al disegno di legge omnibus al vaglio del Consiglio regionale, di deroga al rispetto delle quote rosa in caso di assessori aggiuntivi nell'esecutivo. «Mai chiesto di fare questo emendamento dichiara il primo cittadino ai microfoni della Rai Fvg è una bufala, il sindaco di Udine non ha bisogno né dell'undicesimo né del dodicesimo assessore che è un'opportunità che posso cogliere però sarebbe una donna perché lo prevede la norma». I riflettori si...