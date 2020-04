LA PROTESTA

UDINE «Udine è pronta a riaprire da subito. Il sindaco Pietro Fontanini scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per chiedere di anticipare le aperture in città. Già domenica sera, subito dopo il discorso su misure e cronoprogramma della Fase 2, il primo cittadino era stato fortemente critico: «Penso sia un grave errore tenere chiuse ancora troppe attività economiche. Sono preoccupato per Udine e per i suoi commercianti. Permane la sofferenza di troppi lavoratori e imprenditori». E così, ieri, Fontanini ha deciso di rivolgersi direttamente a Conte per chiedere misure più coraggiose e responsabili nei confronti del tessuto economico. «Udine presenta dati tra i migliori del Nord Italia per quanto riguarda i casi di positività da Covid-19 ha scritto il sindaco, illustrando la situazione del capoluogo friulano -. Alla luce dei numeri e dell'oggettivo superamento della fase critica e dell'emergenza, sono a chiederle di prendere in considerazione il fatto di anticipare, per la città di Udine, le scadenze previste nel suo decreto che, se sono giustissime per realtà nelle quali la situazione è ancora critica, non trovano, nel nostro caso, una motivazione ragionevole. Con questa richiesta mi faccio interprete non solo delle istanze che ci giungono quotidianamente dal mondo del commercio udinese, ma anche degli operatori economici di tutto il Friuli, di cui Udine è la capitale storica e culturale. Mantenere ferma la data del primo giugno per la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri significa condannare a morte un intero comparto e creare drammatici danni economici il cui impatto sarà di portata decennale. E sono in molti, anche tra le fila dell'opposizione, a ritenere troppo prudenti i provvedimenti del Governo: «Mi aspettavo di più da un comitato scientifico: un piano, una strategia, una differenziazione per zone e settori ha detto il capogruppo in consiglio del Pd, Alessandro Venanzi -. Dovevano dirci solo come ripartire e a quali condizioni. Al Paese serve fiducia e liquidità. Ce la meritiamo, se la merita la nostra gente». «Dopo la paura, ci si aspetterebbe maggiore fiducia, per poter iniziare a sperimentare una convivenza non ancora libera, lo sappiamo, ma più agevole ha commentato Enzo Martines (Pd) -. Per questo non comprendo bene, da quassù, nel Nord Est estremo, come non si sia immaginato un distinguo tra realtà regionali, molto differenti l'una dalle altre».

CIMITERI

Ieri, inoltre, Fontanini ha emesso un'ordinanza che permette nuovamente l'accesso ai cimiteri cittadini, sempre rispettando le misure anti-contagio (protezioni su naso e bocca, distanza e divieti di assembramenti).

Alessia Pilotto

