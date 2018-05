Fontanini: nessun esterno in giunta, solo persone elette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUADROUDINE (al.pi.) A pochi giorni dal ballottaggio, cominciano a trapelare i membri delle possibili future giunte di Udine. O meglio, Vincenzo Martines ne rende noti due ed entrambi esterni; Pietro Fontanini, invece, non fa nomi, ma si gioca la carta dell'asse con la Regione per il rilancio di Udine.Il candidato di centrosinistra ha indicato Claudio Siciliotti, già presidente dell'Ordine nazionale dei commercialisti, ed Elena Avon, architetto specializzata nel restauro di edilizia pubblica (presumibilmente per bilancio e rigenerazione...