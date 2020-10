(al.pi.) Scade oggi l'ordinanza che ha prorogato di cinque giorni la zona rossa alla Cavarzerani, dopo le 32 positività tra gli ospiti registrate tra il 7 e l'8 ottobre. In base ai risultati del secondo giro di tamponi, si deciderà cosa fare ora. Nel frattempo, l'ex caserma Friuli, che in questo periodo ospita i migranti in isolamento appena rintracciati, ha già raggiunto il limite di capienza e il sindaco Pietro Fontanini chiede di spostarli in una nuova sede e di non inserirli nella struttura di via Cividale: «Udine ha già dato quello che doveva dare in questa situazione. Ho già anticipato al Prefetto ha detto il primo cittadino - che sono contrario a tenerli in città; e, soprattutto, guai a portarli alla Cavarzerani, perché sarebbe un disastro: solo con i sessanta nuovi rintracci i numeri tornerebbero ad aumentare e ci troveremmo non con 197 persone in quarantena (tanti sono attualmente gli ospiti della Cavarzerani, ndr), ma ben di più». «All'ex Friuli i posti previsti nelle strutture montate sono esauriti in questo momento ha detto l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, che ieri ha partecipato al Comitato provinciale per la sicurezza convocato in Prefettura - Ancora una volta è evidente che l'intervento della ministra Lamorgese non ha avuto alcun effetto. La Prefettura avrà di nuovo il compito di individuare nuovi luoghi: questo perché non si vuole risolvere il problema dalla radice». Sempre ieri, il Comitato ha confermato che il luna park (con una trentina di operatori nel parcheggio dello Stadio) si farà perché non rientra né tra le fiere né tra le sagre vietate dal Dpcm. «Ovviamente ha concluso Ciani - verrà verificato il rispetto di protocolli e normative».

