(al.pi) A Udine peggiorano gli indicatori: crescono positivi, l'indice ogni mille abitanti e i deceduti, e il sindaco Pietro Fontanini si dice molto preoccupato: «Gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sulla situazione dei contagi in città ha commentato -, mostrano, infatti, un sempre più preoccupante incremento del numero dei positivi. Il virus riesce a contagiare ancora troppe persone e provoca ancora troppe vittime. Unico dato positivo è il numero dei guariti. Sono particolarmente preoccupato per la salute di tutti noi e le conseguenze che gli ultimi contagi stanno già producendo sull'Ospedale di Udine». Le cifre, aggiornate a ieri, parlano di 1.160 positivi (cioè più 252 rispetto al 4 gennaio) e 3.377 guariti (più 253 rispetto alla stessa data); l'indice (cioè il rapporto persone positive ogni 1000 abitanti) è anch'esso in forte aumento: è pari infatti all'11,8 (segnando un più 2,57 rispetto ad una settimana fa) mentre i deceduti sono 129 (più 21 rispetto al 4 gennaio). «Questi dati ha continuato il primo cittadino -, evidenziano purtroppo che non tutti hanno rispettato le misure di sicurezza nel periodo delle festività. E ci devono indurre, invece, ad adottare sempre le misure di distanziamento per salvaguardare la salute di tutti, specialmente delle persone più fragili. Quando usciamo ha ricordato Fontanini -, dobbiamo usare un'efficace protezione naso-bocca, mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone e igienizzare le mani con attenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA