Fontanini dice no alla festa islamica «Via della Rosta non è luogo adatto»

IL CASOUDINE Palazzo D'Aronco dice no alla festa degli islamici in via della Rosta. Ieri, infatti, la giunta comunale ha annunciato di non aver concesso l'autorizzazione, una scelta che probabilmente farà discutere, alla manifestazione proposta unitamente da tre associazioni islamiche, I pacifici di Udine, Misericordia e Solidarietà e Al Salam che avevano chiesto l'occupazione di suolo pubblico per una cena all'aperto dalle 20 del 18 agosto alle 3 del giorno successivo, cui avevano invitato lo stesso primo cittadino. Come detto,...