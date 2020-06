LA REPLICA

UDINE (al.pi.) Nessuna moschea, solo un centro culturale. Il sindaco Pietro Fontanini interviene sulla polemica sollevata da Stefano Salmè (segretario di Io Amo Udine) secondo il quale la sistemazione della struttura di via Marano Lagunare, dal 2014 punto di ritrovo dei fedeli musulmani e sede dell'associazione Centro Misericordia e solidarietà, comporterebbe di fatto un cambio di destinazione d'uso, trasformando l'area da commerciale a luogo di culto. Un'ipotesi che ha creato qualche malumore anche all'interno della maggioranza e che il sindaco smentisce nettamente. «In questi giorni, è stata creata una polemica inutile ed errata ha detto Fontanini -, dicendo che il Comune di Udine ha autorizzato la costruzione di una moschea in città. È falso ha continuato il primo cittadino, carte alla mano -. Nel documento del dirigente dell'Edilizia privata si dice che l'edificio può essere ristrutturato come centro culturale, commerciale e residenziale». E in effetti, il permesso a costruire concesso dagli uffici comunali (il provvedimento, essendo tecnico, non è passato al vaglio della giunta), parla di ristrutturazione di edifici da adibirsi a centro culturale, commerciale al dettaglio e residenziale siti in via Marano Lagunare, aggiungendo che i lavori rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e mutamenti di destinazione d'uso. «Nel documento quindi non si parla assolutamente di moschea o centro religioso ha continuato il sindaco -, e questo è confermato da un'altra concessione che abbiamo dato, questa volta all'associazione Assemblea di Dio che appartiene al culto protestante, in cui invece si concede la costruzione, a Udine Est, di un edificio polifunzionale per attività di culto e servizi religiosi: se avessimo voluto permettere la costruzione di una moschea, lo avremmo scritto come fatto in questo caso. In via Marano sarà solamente una ristrutturazione, ma nessuna moschea. Sono accuse assurde che cercano di allarmare l'opinione pubblica». Con la sistemazione della struttura, al primo piano ci sarà lo spazio delle attività dell'associazione mentre al secondo piano verrà realizzata una foresteria, composta da due alloggi autonomi (per occupazioni temporanee); nella zona est dell'immobile saranno realizzati la cucina, la sala lavaggio e i locali di servizio, nonché la sala polifunzionale; il piano interrato diventerà una sala mensa mentre il capannone ospiterà la sala di preghiera (di fatto, già ora è usato come luogo di preghiera). «Il sindaco continua a negare l'evidenza perché evidentemente tocca un nervo scoperto ha contro ribattuto Salmè - il permesso a costruire in effetti non fa riferimento al centro di culto, ma il progetto cita: la riqualificazione prevede un cambio di destinazione d'uso. L'edificio diviene centro di culto/attività culturale e futura sede dell'associazione».

