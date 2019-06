Fontanini & C. studiano le strategie per battere Trieste ai calci di rigore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La sfida tra Udine e Trieste questa volta non si gioca sui finanziamenti pubblici o sulla bellezza dei rispettivi castelli; questa volta si trasferisce sui campi da calcio. Anticipando la finalissima degli Europei Under 21 (allo Stadio Friuli il 30 giugno), le giunte dei due capoluoghi si fronteggeranno in una finalissima ben più significativa, una singolar tenzone ai calci di rigore. Una sfida goliardica tra la squadra capitanata da Pietro Fontanini e quella di Roberto Dipiazza, per decidere qual è la migliore, almeno in questo settore. E...