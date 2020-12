LA CONFERENZA

UDINE Nonostante le difficoltà di un anno segnato dall'emergenza sanitaria, il sindaco promuove l'operato della sua amministrazione. Il voto? «7 più ha detto ieri alla conferenza stampa di fine anno - È stato un anno terribile, ma nonostante questo abbiamo portato a termine tante cose. Sono soddisfatto». Il primo successo elencato da Pietro Fontanini nel bilancio 2020 è stato via Mercatovecchio: «Abbiamo concluso il cantiere ha commentato -, con un risultato eccellente a detta di tutti. Ora questa via è pedonale e offre spazi all'aperto in un momento in cui servono particolarmente; non a caso, siamo stati il primo Comune in Fvg a mettere gli spazi pubblici a disposizione degli operatori economici per fare rivivere le loro attività. Inoltre, grazie alla Danieli spa abbiamo anche restaurato le facciate del Castello, simbolo della città e del Friuli che speriamo torni ad essere punto di riferimento per cittadini e turisti. Questo 2020 è stato un anno difficile e impegnativo e nella seconda parte hanno inciso pesantemente i lutti per i nostri concittadini, ma guardiamo al 2021 con speranza e ottimismo perché c'è il vaccino che ci dà la possibilità di fronteggiare il problema».

A elencare i numeri dell'emergenza sociale è stato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari: «A Udine ha detto -, sono 6mila le persone in carico ai servizi sociali. Quest'anno abbiamo erogato 570mila euro di buoni spesa a più di 2500 nuclei familiari e il provvedimento è stato rifinanziato in questa seconda fase. Sono stati 579 gli udinesi assistiti a domicilio, in particolare per la consegna di pasti (314). I servizi di prossimità No alla SolitUdine hanno aiutato 4.274 persone (2900 nel 2019, ndr), per spese a domicilio (530), trasporti (908) e consegna farmaci (311). Inoltre, sono stati erogati a 24 associazioni quasi 80mila euro, finalizzati in particolare al contrasto del disagio psicologico post Covid, ai centri estivi e a progetti per anziani. Altri 240 mila euro sono andati a sostegno di progetti per i disabili». Notevole anche l'attività di controllo per il rispetto delle misure anti Covid: «Sono state controllate 13 mila persone, con 375 sanzioni, il 2,9% ha spiegato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani - quasi 5700 i controlli su attività commerciali, ne sono state chiuse 15, lo 0,26%. Questi numeri dicono che gli udinesi hanno rispettato le regole». I dati riguardano anche altre sanzioni: 321 per la velocità, 119 per auto senza assicurazione, 302 senza collaudo e 265 per soste non corrette sugli stalli degli invalidi. Infine, le telecamere: «Quando siamo partiti ce n'erano 66, ne abbiamo aggiunte altre 24 e, nel 2021, ne arriveranno 67 per un investimento complessivo di 800mila euro. Ci sarà anche l'unità cinofila e il posto fisso di Polizia Locale in Borgo Stazione».

L'assessore allo sport Antonio Falcone ha ricordato lo sforzo per andare incontro alle associazioni sportive bloccate dal coronavirus e l'assessore all'urbanistica Giulia Manzan, ha sottolineato l'impegno per la rigenerazione urbana, a favore del recupero delle aree dismesse con la mappatura di 188 zone.

Alessia Pilotto

