FONTANAFREDDA

Tre botti e poi le fiamme hanno avvolto e distrutto una Clio. In aperta campagna, tra la frazione di Vigonovo e l'ampia zona che fiancheggia la base americana di Aviano. Questo, in sintesi, il singolare incendio di natura dolosa accaduto ieri sera, alle 21, nei pressi dell'incrocio tre le via Zorutti e Baracca. Un residente della zona, infatti, ha raccontato di aver visto tre persone allontanarsi con un'auto e, in rapida successione, di aver sentito tre esplosioni e quindi di aver visto la macchina incendiarsi. Preoccupato, temendo di essere stato testimone di un grave atto e che all'interno dell'abitacolo ci fosse qualcuno ha subito chiamato vigili del fuoco e carabinieri. I pompieri sono sopraggiunti con due autobotti e in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme. Constatando che all'interno della macchina non c'erano persone. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso, per capire innanzi a tutto a chi apparteneva la Clio e se sia stata utilizzata per qualche scopo criminoso. E quindi cercare di risalire ai tre uomini (pare giovani) che si sono allontanati in grande fretta con un altro mezzo, i quali sicuramente hanno provocato esplosioni e rogo.

R.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

