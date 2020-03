FONTANAFREDDA

Il 18 marzo del 1918 l'imperatore Carlo I d'Austria visitò le proprie truppe a Fontanafredda. Un evento confermato anche dal sindaco di Fontanafredda dell'epoca, Angelo Baviera. Grazie alla preziosa opera di ricerca di Alessandro Da Pieve, oggi è possibile ricostruire diversi eventi storici che hanno segnato la vita del territorio nei primi decenni del secolo scorso. Una passione di famiglia, in virtù della quale sono stati acquisiti fotografie e documenti storici, frutto di un'assidua ricerca di materiale. Si aggiunge una serie di documenti d'immane importanza storica e di altissima qualità, acquisiti da uno degli ultimi discendenti di quell'Angelo Baviera (1867-1941), che fu primo cittadino durante l'occupazione austriaca post Caporetto, ma soprattutto imprenditore conosciuto e stimato proprio in Austria.

«Lo scorso anno ricostruisce Da Pieve , grazie alla disponibilità offertami da Philippe Le Maout, discendente di Baviera, ho acquisito una grande quantità di documenti che si aggiungono a libri e fotografie che avevo già trovato sia in Austria che in Italia. Il documento principale è sicuramente il diario di Angelo Baviera, imprenditore famoso che in Austria tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 gestiva assieme al socio Basilio Pezzutti oltre mille dipendenti, quasi tutti veneti e friulani». Erano impegnati in vari lavori di idraulica e costruzione, compreso il consolidamento delle sponde della Traisen da Göblasbruck sino al Danubio nei pressi di Krems, in Bassa Austria. Tra i documenti anche quelli di Nicolò Cimolai, vicesindaco di Fontanafredda, altro imprenditore.

«Proprio in questo diario ho trovato l'annotazione della visita dell'imperatore Carlo, arrivato esattamente il 18 marzo 1918. Era un lunedì - aggiunge -. Baviera scrive che l'imperatore giunse alle 13 per ispezionare le truppe. Il diario poi continua. Il giorno seguente Baviera è a Fontanafredda, mentre mercoledì 20 è a Pordenone per affari del Comune. A posteriori, dopo l'appunto della visita del monarca aggiunge un commento: quante maledizioni, ma nessun indizio sulle cause della nota». L'immagine di Carlo in visita (nella foto) è stata scattata lungo l'attuale via Grigoletti, davanti all'abitazione della famiglia Guida. Si notano la vecchia villa e lungo la strada, a fianco del cancello d'ingresso, il capitello dedicato alla Madonna che la famiglia Guida ha rifatto solo un paio d'anni fa.

Sul diario ritrovato stanno lavorando lo stesso Da Pieve e Alessandro Fadelli. Il progetto, già condiviso con l'Amministrazione, prevede la pubblicazione nella sua integrità, con trascrizione a fianco. L'assessore Carlo Bolzonello ha già annunciato il sostegno comunale sull'importante progetto. Grazie ai suoi ritrovamenti, Da Pieve ha fatto un'altra bella scoperta: per alcuni mesi, nel 1918 gli Austro-Ungarici divisero nuovamente il comune, insediando un sindaco a Vigonovo, Angelo Baviera, sino a quel momento alla guida dell'intero Ente, e un altro a Fontanafredda, Antonio Sfreddo. Tornando così a dividere per poco, ossia sino alla fine della guerra, quanto Napoleone un secolo prima aveva unito.

Riccardo Saccon

