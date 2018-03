Fondo affitti il Comune abbatte i canoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DOMANDEUDINE È partita ieri al centro polifunzionale di via Micesio 31 (ingresso anche da via Superiore 3) la raccolta delle domande di contributo per il Fondo affitti, ovvero per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.La giunta comunale, infatti, ha approvato le linee di indirizzo sui contenuti del bando pubblicato sul sito del Comune. Possono richiedere il contributo i conduttori di un alloggio adibito ad abitazione principale che siano titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e...