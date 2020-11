FONDI

UDINE La Regione conta di accreditare entro metà dicembre i 18 milioni messi a disposizione con l'assestamento di Bilancio per le categorie colpite dalle nuove restrizioni del Dpcm del 15 ottobre. L'intenzione è di indirizzare le risorse alle stesse attività ricomprese nel decreto Ristori del Governo nazionale, con l'ampliamento, come è stato sollecitato da alcune associazioni di categoria, alle imprese della filiera che subiscono i contraccolpi delle nuove chiusure e limitazioni. L'assessore Bini ieri si è incontrato con le categorie e con i sindacati, sottolineando che «il nostro obiettivo è fare tutti gli sforzi possibili per andare incontro alle categorie più penalizzate sovrapponendoci ai codici Ateco del Dpcm Ristori e aggiungendo alcune categorie come, a titolo esemplificativo, le agenzie di viaggio e tour operator che non sono chiusi ma è come se lo fossero». Il secondo obiettivo, ha aggiunto, «è la velocità dell'erogazione: dobbiamo essere in grado di processare tutte le pratiche affinché entro metà dicembre i contributi siano accreditati ai beneficiari». Per questo Bini ha assicurato che la modalità della domanda a carico delle imprese sarà «improntata alla massima semplificazione, basterà l'autocertificazione». Tra i presenti, in videoconferenza, il presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti che, pur condividendo i criteri di riparto della Giunta, ha sollecitato l'attenzione per «categorie artigiane che inevitabilmente stanno subendo ripercussioni negative perché legate alla filiera. Tra queste, panificatori e pasticceri legati al mondo della ristorazione e dei bar, imprese connesse al trasporto delle persone, penalizzate dal blocco delle gite scolastiche e di quelle turistiche», ha detto, anticipando l'invio alla Regione di un elenco delle categorie da non dimenticare. Una sollecitazione raccolta dall'assessore che ha precisato: «Stiamo valutando in queste ore come integrare le categorie escluse dal Dpcm governativo rispetto al tessuto economico regionale». Non è stato ancora stabilito l'ammontare delle contribuzioni, ma «intendiamo offrire cifre non esigue ha aggiunto Bini -, tali da essere una garanzia di tenuta alle attività economiche».

«Serve avviare e consolidare un confronto stabile e proficuo tra parti sociali, associazioni di categoria e Regione per arrivare alla definizione di un progetto d'insieme su industria, occupazione, scuola, misure per le famiglie, che guardi anche oltre all'emergenza del momento», ha affermato ieri il segretario regionale della Cisl, Alessandro Monticco, illustrando i dati del Barometro Cisl, che raccontano lo «come l'epidemia abbia azzerato la ripresina del 2019». A preoccupare, al netto della contingente tenuta del sistema sanitario, è soprattutto la voce del lavoro che è passato dai 105 punti del 2007 ai 96 di oggi. «Un andamento assolutamente negativo commenta il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco e che, purtroppo, non consideriamo definitivo perché l'indicatore ancora non riflette il massiccio ricorso alla cassa integrazione che si è osservato soprattutto a partire dal mese di aprile». Alla sollecitazione di un «confronto» con la Regione su lavoro, istruzione e famiglia, l'assessore regionale di riferimento Alessia Rosolen ha ricordato che «è appena stata riscritta e approvata all'unanimità la legge sul lavoro in cui tutte le voci per cui i sindacati sono preoccupati sono state inserite; domani va in commissione consiliare il nuovo disegno di legge che riorganizza e sistematizza il diritto allo studio e si sono appena conclusi gli Stati generali sulla famiglia, in vista della scrittura della legge quadro, in cui tutti gli attori sono stati coinvolti». La Regione, perciò, ha aggiunto Rosolen «sta affrontando questo momento complesso con nuovi strumenti normativi, la cui predisposizione è stata accelerata anche per dare risposte a ciò che stiamo vivendo». Intanto ieri Bini ha concordato con i sindacati l'istituzione di un Osservatorio per elaborare i dati oggettivi dell'andamento economico categoria per categoria. «Ogni 15 giorni ha detto vorrei fare il punto della situazione e condividere l'efficacia dei provvedimenti e l'andamento della crisi».

