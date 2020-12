DOPO IL MALTEMPO

UDINE «Abbiamo ancora negli occhi le abbondanti nevicate e le conseguenti situazioni di difficoltà in montagna. Per questo, i Comuni nelle terre alte devono essere supportati per affrontare e superare l'emergenza che si può creare». Stefano Mazzolini (Lega), vicepresidente del Consiglio regionale, assieme all'onorevole Aurelia Bubisutti, propone di aiutare i Comuni di montagna, specie quelli di dimensioni ridotte, a fronteggiare le criticità del maltempo. «Occorre un contributo straordinario per i piccoli Comuni al di sopra dei 500 metri - precisa Mazzolini - I fondi potrebbero servire per far fronte a una serie di incombenze, dallo sgombero neve alla pulizia delle strade, o ancora per rimuovere gli alberi caduti». Mazzolini spiega che Bubisutti si sta anche attivando per portare l'istanza a Roma.

SULLA GESTIONE ELETTRICA

«Società come Secab e Idroelettrica Fornese, realtà piccole rispetto a colossi quotati in Borsa, hanno dimostrato per l'ennesima volta un'efficiente ed efficace organizzazione nell'affrontare le conseguenze del maltempo in Carnia». Lo evidenzia il consigliere regionale Luca Boschetti (Lega), auspicando «una riflessione anche su E-Distribuzione. Com'è possibile - chiede l'esponente del Carroccio - che paesi quali Forni Avoltri restino senza corrente elettrica, disponendo sul territorio di centrali idroelettriche che, tuttavia, forniscono realtà ben più distanti? Le frazioni dove gli alberi rovinano sulle linee di distribuzione sono un problema, ma quanto accaduto in Val Degano non è più sostenibile. E-Distribuzione ha spiegato come sia venuto meno il collegamento con il Cadore che porta la corrente in Carnia dove, però, esiste più di qualche centrale idroelettrica, si pensi ad Ampezzo o Somplago, che invece porta la corrente altrove. È necessaria la costituzione della nostra' Società elettrica regionale per ridare dignità ai Comuni e ai cittadini della Carnia».

IN VAL RACCOLANA

Patocco, Chiout Micheli e Pezzeit: a Chiusaforte, per l'impossibilità a raggiungere le frazioni isolate dove vivono una trentina di persone, E-Distribuzione ha commissionato alla società Helica di Amaro l'intervento con elicottero per il ripristino dei guasti alla linea elettrica che alimenta la Val Raccolana Con l'elicottero sono stati portati, oltre al gruppo elettrogeno e ai tecnici di E-Distribuzione e Riel, anche generi di prima necessità, permettendo il ripristino del servizio di energia elettrica, sospeso a causa dei danni provocati dalla neve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

