L'ECONOMIA

UDINE Progetti di ammodernamento degli impianti e implementazione di attrezzature e infrastrutture produttive, con la copertura del 50% degli investimenti fino a un importo massimo di 400mila euro per ogni piccola, media industria che ne farà richiesta.

È finalizzato a ciò il milione e mezzo che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole Stefano Zannier, ha deliberato a favore di investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura con un bando collegato al Fondo europeo per la politica marittima per la programmazione 2014-2020. Le domande si possono presentare fino al 1° luglio. «Per snellire le procedure e per venire incontro alle istanze di alcune imprese regionali che hanno manifestato l'intenzione di compiere investimenti di un certo rilievo - ha detto l'assessore - il bando prevede l'ammissibilità delle spese sin dal giorno della sua pubblicazione e non solo dalla data di presentazione delle domande».

I FINANZIAMENTI

Saranno ammessi a finanziamento gli investimenti produttivi che contribuiscono a risparmiare energia, a ridurre l'impatto sull'ambiente e a migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro. Contemplate anche le attività di trasformazione dei sottoprodotti, delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano o quelle che portano a prodotti nuovi e al miglioramento di processi produttivi e dei sistemi di gestione.

PER GLI STUDENTI

Attiene le rette delle scuole paritarie, invece, l'intervento che è stato approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, volto a sostenere sia le famiglie che i soggetti gestori di scuole e servizi educativi per la prima infanzia.

«Stiamo lavorando per ricalibrare le rette delle scuole e abbiamo raggiunto un'intesa di massima che prevede un abbattimento del 60% per le scuole materne e almeno del 70% per gli asili nido. Stiamo lavorando sulle quote per le scuole primarie e secondarie, anche alla luce del fatto che le lezioni vengono svolte con il ricorso alla didattica a distanza», ha spiegato l'assessore - Abbiamo garantito gli impegni per contenere le rette nelle scuole, in misura ancora maggiore di quanto fatto finora. Tuttavia, provvedimenti successivi non potranno prescindere dagli strumenti messi in campo dal Governo centrale, con cui siamo in contatto costante e nei confronti del quale stiamo esercitando pressioni per ottenere risposte esaurienti e certe, sia rispetto ai tempi per un ritorno in aula che per le risorse da destinare all'istruzione e alle scuole per i più piccoli»

Con le organizzazioni Fism e Fidae (rispettivamente l'associazione delle scuole autonome dell'infanzia e la federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie), la Regione ha raggiunto un'intesa per gestire la fase emergenziale. Rimoduleremo i contributi per l'abbattimento delle rette al fine di dare un segnale di vicinanza alle famiglie, alle prese con una full immersion di politiche di conciliazione tra vita, scuola e famiglia», ha concluso Rosolen.

Il Protocollo d'Intesa per il coordinamento di azioni per famiglie e servizi educativi per la prima infanzia a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 verrà sottoscritto da Legacoop, Confcooperative, Assoinfanzia Fvg, Gruppo nidi e infanzia Fvg e Fism regionale, che hanno già segnalato la piena adesione e volontà di collaborare con la Regione per superare l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e poter continuare garantire servizi educativi di qualità alle famiglie del territorio. Il protocollo verrà proposto per la sottoscrizione a tutti i gestori.

A.L.

