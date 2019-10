Fondi per il Natale, premiati sostenibilità e aggregazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Per Natale, il Comune di Udine sostiene associazioni di borghi e categorie, con un supporto speciale destinato a via Mercatovecchio, che affronterà le feste a cantiere aperto.Nell'ultima seduta di giunta, infatti, Palazzo D'Aronco ha approvato il bando che mette a disposizione fondi per co-finanziare iniziative dicembrine come luminarie, presepi e allestimenti in città nel segno del Natale tradizionale. L'esecutivo Fontanini lo aveva fatto anche l'anno scorso, ma questa volta ci sono alcune novità. «Abbiamo aumentato il fondo ...