FONDAZIONE FRIULI

UDINE La Fondazione Friuli è alle ultime battute della sua «migrazione» dalla storica sede di via Manin a palazzo Florio a Udine, dove si tratterrà il tempo necessario per approdare nella nuova sistemazione, il palazzetto dell'ex sede della Banca d'Italia nel capoluogo friulano. A palazzo Florio sono già stati spostati l'archivio della Fondazione e il prezioso patrimonio costituito dalle opere d'arte di proprietà dell'ente. Ancora qualche giorno per gli ultimi trasferimenti e l'operazione sarà ultimata. È il primo tassello di un articolato e innovativo progetto di sistema che nei prossimi mesi sarà presentato alla collettività in tutta la sua completezza e con la pluralità di attori coprotagonisti. Tra le operazioni qualificanti del progetto, la realizzazione di uno studentato di ultima generazione nei palazzi di via Manin lasciati liberi dalla Fondazione e la rigenerazione degli ambienti attigui all'ex sede della Banca d'Italia, cioè il palazzo del Palladio divenuto proprietà dell'Università di Udine insieme allo splendido giardino che arriva fino a piazza I maggio per la generosità del professor Attilio Maseri. Nel cuore di Udine e del Friuli si troveranno fianco a fianco, così, due istituzioni che stanno coalizzando energie, idee e azioni per il futuro del territorio in cui sono chiamate ad operare. (al)

